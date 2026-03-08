Inter, occhi sul giocatore più veloce della Premier: ecco il prezzo

Marotta e Ausilio sulle tracce di un attaccante molto interessante: concorrenza di Bayern, Tottenham e Napoli

Il Brentford è tra le maggiori sorprese della Premier League. Partita con l’obiettivo di salvarsi, a nove giornate dal termine la squadra di Keith Andrews occupa il settimo posto, ad appena 4 punti dalla zona Champions League. Normale quindi che tanti suoi calciatori siano attenzionati sul mercato: tra questi anche il terzino destro italiano Michael Kayode, accostato anche all’Inter come erede di Dumfries.

Ma la stella delle Bees – insieme al capitano Collins e al centravanti Igor Thiago – finita nel mirino di Marotta e Ausilio è un’altra. Si tratta di Kevin Schade, 24enne jolly offensivo tedesco che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco e che considerato il giocatore più veloce del campionato inglese. Caratteristiche che ne fanno un profilo interessante per completare il reparto avanzato di Chivu, specie in caso di cessione di Thuram.

Ci sono, tuttavia, diversi ostacoli da superare per l’Inter. Come riportato dal sito Team Talk, anzitutto c’è da fare i conti con la concorrenza di club come il Bayern Monaco, il Tottenham ed il Napoli. In secondo luogo ci sono le pretese economiche del Brentford: acquistato per 25 milioni di euro dal Friburgo nel 2023, Schade ora viene valutato almeno il doppio, visto che potrebbe anche essere tra i convocati della Germania per i Mondiali. Strada in salita per i nerazzurri.