LIVE Serie A, derby Milan-Inter: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu ha affrontato il Milan di Allegri nella ventottesima giornata di Serie A

L’Inter e il Milan si affrontano a San Siro nel posticipo domenicale valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Un derby della Madonnina ad altissima quota che potrebbe essere decisivo in chiava scudetto, che sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma1.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dal pareggio a reti inviolate nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Como. L’obiettivo è quello di allungare la striscia di otto vittorie di file in campionato inaugurata il 14 gennaio contro il Lecce e proseguita fino al successo di sabato scorso contro il Genoa.

Dall’altra parte i rossoneri di Massimiliano Allegri, che sono tornati alla vittoria domenica contro la Cremonese dopo aver raccolto un solo punto tra Como e Parma, sono praticamente all’ultima spiaggia. Servono tre punti per accorciare il distacco dai ‘cugini’ e riaprire il discorso scudetto.

All’andata il Diavolo ebbe la meglio con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Pulisic, mentre il Biscione fallì un calcio di rigore con Calhanoglu. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e sarà visibile su tablet, smartphone e pc sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il derby dello stadio Giuseppe Meazza tra Milan ed Inter live in tempo reale.