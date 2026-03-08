Marotta: “Bel gesto quello di Lautaro”. E dà ragione a Chivu

Le parole del presidente dell’Inter prima del derby col Milan

“Derby decisivo per lo Scudetto? Quando c’è una stracittadina, la classifica ha un ruolo a parte – ha risposto Marotta a ‘Dazn’ prima di Milan-Inter – Spero che sia tanto uno spot positivo per Milano, una città iconica”.

Marotta dà ragione a Chivu, il quale ha detto che all’Inter non vengono dati i giusti meriti: “È un pensiero giusto. In genere chi vince attira sempre invidie o critiche inesistenti che non hanno sostanza.

Negli ultimi cinque anni siamo quelli che in Italia hanno vinto di più. Bisogna gestire quelle malizie che ci vedono coinvolti in situazioni che non ci appartengono, inutile aprire polemiche“.

Stasera l’Inter farà affidamento su un tandem d’attacco molto giovane, Pio Esposito-Bonny a causa delle assenze di Lautaro e Thuram: “Noi e tantissime altre squadre in A siamo un esempio – ha sottolineato il presidente nerazzurro – Poter giocare con Pio Esposito rappresenta un fiore all’occhiello e un vanto per tutto il settore giovanile. Questa è la strada da perseguire per il futuro”.

A proposito di Lautaro, il capitano figura tra le riserve pur non essendo a disposizione: “Ha fatto un bel gesto, presenziando dalla panchina per essere vicino alla squadra. Fa il capitano non giocatore, come nel tennis. Lo annotiamo come un fatto estremamente positivo”.