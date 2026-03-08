PAGELLE MILAN-INTER 1-0: Dimarco sente troppo il derby, Luis Henrique dorme. Bisseck prezioso su Leao

Top e Flop del derby valevole per la 28esima giornata di Serie A

Il derby sta diventando una maledizione per l’Inter. Terza sconfitta consecutiva contro i rossoneri, che dopo la rete di Estupinan si arroccano tutti dietro rendendo imperforabile la porta difesa da Maignan.

La squadra di Chivu sente molto la mancanza di Lautaro e Thuram (ma anche di Calhanoglu, rimasto tutto il tempo in panchina), attacca con poche idee e così il muro milanista ha la meglio. Campionato riaperto? Forse no visto il distacco comunque ampio di 7 punti, ma il ko rischia di essere pesante sul piano psicologico.

PAGELLE MILAN-INTER

TOP

Bisseck – Fondamentale nella ripresa, quando l’Inter è tutta sbilanciata davanti e bisogna difendere a campo aperto contro Pulisic e soprattutto Leao.

Dumfries – Dà la scossa dimostrando di essere non una ma due categorie sopra rispetto a Luis Henrique. Il suo ritorno a pieno regime è una boccata d’ossigeno per l’Inter ed è l’unica buona notizia di stasera.

FLOP

Luis Henrique – Dorme nell’azione del gol e nel secondo, fino al cambio, è uno spettatore. Bisogna dirlo, non è da Inter.

Dimarco – Sente troppo, anzi fin troppo il peso del derby. Gravemente insufficiente sul piano tecnico, vedi il gol divorato.

Bonny – Troppo mollo su tutti i palloni. La maglia da titolare dell’Inter non è (ancora) per lui.

Pio Esposito – Si dimena, lotta più di Bonny ma viene quasi sempre anticipato. Nel primo tempo fatica anche per le caratteristiche della partita.

TABELLINO DERBY MILAN-INTER 1-0

Marcatori: 35′ Estupinan

MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 6,5, De Winter 7, Pavlovic 7; Saelemaekers 6, Fofana 6,5 (73′ Ricci s.v.), Modric 8, Rabiot 6,5, Estupinan 6,5; Pulisic 6,5 (83′ Nkunku s.v.), Leao 5 (73′ Fullkrug s.v.). All.: Allegri

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7 (79′ Diouf s.v.), Akanji 6,5, Bastoni 5,5 (67′ Carlos Augusto 5,5); Luis Henrique 4 (58′ Dumfries 6,5), Barella 6,5 (67′ Frattesi 5,5), Zielinski 6, Mkhitaryan 5,5 (58′ Sucic 5,5), Dimarco 5; Bonny 5, Pio Esposito 5. All.: Chivu

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI: Bastoni, Dumfries, Rabiot, Modric