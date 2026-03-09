Bastoni ko, Calhanoglu pure: piove sul bagnato per l’Inter

Il difensore azzurro è uscito contro il Milan per un colpo alla tibia, mentre il turco è rimasto in panchina per tutto il derby

L’Inter esce con le ossa rotte dal derby contro il Milan. Speriamo soltanto in senso figurato. A far male non è solo la sconfitta che riapre la lotta scudetto. La squadra di Chivu, a dieci giornate dalla fine del campionato, è ancora padrona del suo destino e con 7 punti di vantaggio ha ancora due jolly da giocarsi. A preoccupare sono le condizioni di Alessandro Bastoni.

Il difensore della Nazionale azzurra è uscito a metà della ripresa dopo un fallo su Rabiot che gli è costato anche il cartellino giallo. Un brutto colpo alla tibia la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni. La speranza è che sia stata solo una botta, ma non è ancora chiaro se Bastoni dovrà sottoporsi o meno a esami strumentali. Probabilmente si aspetteranno 48 ore per capire se il dolore è passato.

Anche Calhanoglu, che alla vigilia sembrava addirittura in ballottaggio per una maglia da titolare, ha dei problemi. Lo ha rivelato Chivu in conferenza stampa: “Non è entrato perché non stava bene“. La speranza è che entrambi possano recuperare per l’Atalanta, perché ormai è chiaro: c’è un’Inter con i titolarissimi e una senza. Le assenze del turco, di Dumfries, di Lautaro Martinez e di Thuram si sono viste nel derby.