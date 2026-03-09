“Cacciate Chivu”: l’ex Inter difende il tecnico e va al contrattacco

L’allenatore nerazzurro criticato per la sconfitta contro il Milan, ennesimo scontro diretto perso in questa stagione

La sconfitta nel derby ha riaperto le ferite in casa Inter. Dopo aver battuto la Juventus meno di un mese fa, la squadra di Cristian Chivu perde un altro scontro diretto e rimette in discussione lo scudetto. Il tecnico rumeno sotto esame proprio per i risultati ottenuti contro le altre big di Serie A: 0 punti contro il Milan e uno contro il Napoli. Ma c’è anche chi arriva in suo soccorso, lanciando una provocazione.

“Celebriamo l’Inter come la squadra più forte, che non dovrebbe mai perdere, ma ha problemi come tutte le altre – ha detto Nando Orsi a Radio Radio – Non era possibile pensare che le vincesse tutte visto quanto successo l’anno scorso e visto l’allenatore nuovo. Perde tutti gli scontri diretti? E allora cacciate via Chivu… Le spiegazioni deve darle lui se ha perso 10 partite tra Serie A e Champions, ma io penso che sia fisiologico”.

“L’Inter veniva da un’annata disastrosa e adesso è prima in classifica con 7 punti di vantaggio: certi processi li facciamo solo in Italia! Io difendo Chivu assolutamente, per me sta facendo un ottimo percorso con 13 partite in carriera in Serie A. Non lo si può accusare di fare una stagione disastrosa se poi vince lo scudetto, pur con gli errori che fa un allenatore inesperto” conclude l’ex vice di Mancini ai tempi dell’Inter.