Inter, Ausilio paga per tutti: “Recapitate le dimissioni”

di

Il direttore sportivo nerazzurro sul banco degli imputati per gli errori di mercato dopo il derby perso col Milan

Succede ogni volta. Quando l’Inter perde una partita importante, come quella contro il Bodo Glimt in Champions League o come il derby di ieri contro il Milan, si va a caccia del colpevole. Come se le responsabilità di una sconfitta o di una eliminazione potessero essere di una sola persona. Oggi sui social i tifosi nerazzurri se la stanno prendendo soprattutto con Piero Ausilio.

Inter, tifosi contro Ausilio dopo il ko col Milan
Il Ds Piero Ausilio (foto Ansa) – Grafica Interlive.it

Al Ds nerazzurro vengono imputati gli errori nella sessione estiva di calciomercato ed il totale immobilismo di gennaio. Se fosse stato acquistato un quinto attaccante, ad esempio, ieri Chivu avrebbe potuto cambiare uno tra Bonny e Pio Esposito, che non sono riusciti a esprimersi al meglio. Se fosse stato preso un esterno destro in attesa del rientro di Dumfries, non avrebbe giocato ancora una volta titolare Luis Henrique su quella fascia. Su X è pieno di tweet contro Ausilio, tra chi ne chiede le dimissioni e chi ne auspica il licenziamento.

Come già accennato, a far arrabbiare i sostenitori dell’Inter è Luis Henrique. Dopo la dormita contro la Juventus che portò al gol di Cambiaso, nel derby si è perso la marcatura di Estupinan, autore del gol vittoria. Assurdo pensare che siano stati spesi 25 milioni di euro per comprarlo dal Marsiglia.

Gestione cookie