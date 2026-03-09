Inter, Ausilio paga per tutti: “Recapitate le dimissioni”

Il direttore sportivo nerazzurro sul banco degli imputati per gli errori di mercato dopo il derby perso col Milan

Succede ogni volta. Quando l’Inter perde una partita importante, come quella contro il Bodo Glimt in Champions League o come il derby di ieri contro il Milan, si va a caccia del colpevole. Come se le responsabilità di una sconfitta o di una eliminazione potessero essere di una sola persona. Oggi sui social i tifosi nerazzurri se la stanno prendendo soprattutto con Piero Ausilio.

Al Ds nerazzurro vengono imputati gli errori nella sessione estiva di calciomercato ed il totale immobilismo di gennaio. Se fosse stato acquistato un quinto attaccante, ad esempio, ieri Chivu avrebbe potuto cambiare uno tra Bonny e Pio Esposito, che non sono riusciti a esprimersi al meglio. Se fosse stato preso un esterno destro in attesa del rientro di Dumfries, non avrebbe giocato ancora una volta titolare Luis Henrique su quella fascia. Su X è pieno di tweet contro Ausilio, tra chi ne chiede le dimissioni e chi ne auspica il licenziamento.

45 milioni per Lookman? 🤬🤬🤬🫵

45 milioni per Luis Henrique e Diouf ☺️🥰🥰😍😍😍 AUSILIO VATTENE — Marvin sesto (@MarvinSesto) March 9, 2026

Stiamo giocando senza il titolare a destra da mesi

E quasi tutto il girone di ritorno senza Calha Sono stati spesi 50 milioni per i due sostituti. 50 milioni buttati x due giocatori insufficienti. Chiederanno mai ad ausilio qualcosa? — Sir Bob Cornelius V!dø (@McVirga86) March 9, 2026

Ausilio devi andartene — Hastiti🇦🇱 (@Hastiti__55) March 9, 2026

Perché l’offerta per Frattesi? Ausilio deve essere licenziato il giorno dopo la fine del campionato — Adamo Semeraro (@ASemeraro97320) March 8, 2026

AUSILIO LO HA PAGATO 25 MILIONI E ANCORA CAMMINA TRANQUILLO NELLA SEDE.

PER NON PARLARE DEL FATTO CHE SIAMO CONTATI IN ATTACCO CON 2 20ENNI ESORDIENTI E PROBABILMENTE PURE IN DIFESA ADESSO.

100M PER LH, DIOUF, BONNY E SUCIC QUANDO CAZZO GLI RECAPITATE LE DIMISSIONI? — leonards⭐️⭐️ (@leonardi187) March 8, 2026

La colpa di questo derby è di Marotta, di Ausilio, di Chivu. Colpa loro per la gestione della stagione. Se perdi lo scudo voglio le dimissioni. — Bastoni rimane più onesto di Chiellini (@PeppeGoat5) March 8, 2026

Come già accennato, a far arrabbiare i sostenitori dell’Inter è Luis Henrique. Dopo la dormita contro la Juventus che portò al gol di Cambiaso, nel derby si è perso la marcatura di Estupinan, autore del gol vittoria. Assurdo pensare che siano stati spesi 25 milioni di euro per comprarlo dal Marsiglia.