Inter, due per uno Luis Henrique: il peggior affare della storia

L’esterno destro brasiliano peggiore in campo contro il Milan. Per la volata scudetto si spera nel recupero di Dumfries

L’Inter ha fallito il match point scudetto. Nel derby contro il Milan è arrivata una sconfitta immeritata, proprio come all’andata, ma stavolta viziata dagli errori arbitrali. Le pagelle di tv, siti e giornali danno all’unanimità la palma di peggiore in campo a Luis Henrique, reo di essersi fatto sfuggire Estupinan in occasione del gol. Aveva fatto lo stesso contro il Genoa con Ellertson sull’1-0, ma in quel caso fu graziato dall’avversario.

L’esterno destro brasiliano è arrivato la scorsa estate dal Marsiglia per 23 milioni di euro più 2 di bonus. E c’è chi pensa che in Francia stiano ancora ridendo per aver venduto all’Inter questo bidone. Intanto Dumfries sta recuperando dall’infortunio e in quel ruolo c’è anche l’esperto Darmian: la speranza è che Chivu possa far accomodare Luis Henrique in panchina da qui alla fine del campionato.

Un gol – tanto bello quanto inutile contro il Sassuolo – e tre assist sono il magro obiettivo di Luis Henrique. Troppo poco vista la somma spesa per portarlo a Milano. Una cifra che, più o meno, è la stessa incassata dai nerazzurri per le cessioni di Zalewski e Buchanan. Ma il rendimento è molto diverso: l’italo-polacco vanta 2 gol e 7 assist con l’Atalanta, mentre il canadese ha 6 gol e un assist con il Villarreal. Insomma, il peggior due per uno della storia dell’Inter.