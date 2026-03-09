Lautaro vuole vincere la Champions, top club bussa alla sua porta

Il bomber e capitano dell’Inter sogna la coppa dalle grandi orecchie e c’è chi è pronto a spendere cento milioni per prenderlo

In una recente intervista Lautaro Martinez ha ribadito ancora una volta l’amore reciproco tra lui e l’Inter: “Qui mi sono sentito amato sin dal primo giorno”. In maglia nerazzurra ha già vinto due Scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane, mentre con la Nazionale Argentina ha vinto i Mondiali e due volte la Coppa America. “La Champions League resta il mio sogno” ha aggiunto il Capitano.

Con l’Inter l’ha sfiorata due volte, riuscendo a raggiungere la finale nel 2023 e nel 2025 contro ogni pronostico. Ma Manchester City e Paris Saint-Germain hanno avuto la meglio. Quest’anno il sogno non può realizzarsi vista la prematura eliminazione ai playoff ad opera del Bodo Glimt, ma Lautaro Martinez ci riproverà la prossima stagione. Ma con quale maglia? Sembra scontato dire quella nerazzurra visto il legame con squadra, città e tifosi.

Tuttavia c’è chi vorrebbe provare a fargli cambiare idea. Secondo il sito fichajes.net, in particolare, il Chelsea sarebbe pronto a presentare una maxi offerta da 100 milioni di euro all’Inter per convincere il fondo Oaktree a cedere Lautaro Martinez. I Blues, si legge, vogliono sfruttare i presunti problemi finanziari dei nerazzurri per portargli via il bomber e capitano, oltre alla sua fame di trofei. Ma forse i londinesi dovrebbe prima assicurarsi di qualificarsi alla prossima Champions League.