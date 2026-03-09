L’Inter non ha perso con degli scappati di casa

La narrazione distorta sull’Inter

Non amo il Chivu versione piangina, ma ha ragione: all’Inter non vengono mai o quasi attribuiti i giusti meriti. Solo demeriti quando perde, come giusto che sia, mentre quando vince è solo perché gli altri non sono stati sufficientemente all’altezza.

In tanti si sono già portati avanti con il possibile Scudetto di quest’anno, che appunto l’Inter vincerebbe per mancanza di veri avversari.

Come se fosse colpa di Chivu il flop del Napoli campione d’Italia e dei 150 milioni spesi sul mercato, anziché di Conte. Colpa sua e del suo staff, ma guai a dirlo, la caterva di infortuni. O se la Juve abbia cannato tutti gli acquisti.

L’Inter vince perché ha la squadra nettamente più forte, questa un’altra parte della narrazione distorta. L’Inter è così più forte dello stesso Napoli? Di certo non nettamente. Come non lo è nettamente rispetto al Milan, conviene anche ad Allegri dirlo ma ieri nel derby, considerate le assenze, la sua squadra era più forte sia a centrocampo che in attacco.

Insomma, l’Inter non ha perso contro degli scappati di casa come in molti vogliono far credere. Infatti il Milan sta disputando un campionato importante ed è secondo solo perché l’Inter fin qui è andata oltre le più rosee aspettative.

È una squadra anziana, a fine ciclo e reduce da una sconfitta pesantissima in quel di Monaco – oltre che da un’estate tremenda e una campagna acquisti non all’altezza – che ha lasciato il segno. Certo, questo Scudetto ora non deve assolutamente buttarlo via.