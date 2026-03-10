Derby scudetto: “Non si può dire che l’Inter è più forte del Milan perché…”

Allegri ha battuto Chivu anche al ritorno riaprendo la corsa al titolo: restano 7 punti di vantaggio con 10 turni da giocare

Tutti quelli che non tifano Inter avranno fatto festa per la vittoria del Milan nel derby. I rossoneri hanno riaperto il discorso scudetto a dieci giornate dalla fine e il prossimo week end potrà già dare risposte importanti. Sabato la squadra di Chivu riceverà l’Atalanta a San Siro, mentre domenica quella di Allegri sarà di scena nella Capitale contro la Lazio. Su Radio Radio si è parlato della corsa al tricolore.

“Il campionato non è chiuso ma nemmeno riaperto: 7 punti sono tanti e il calendario è favorevole all’Inter. Affronta l’Atalanta tra le due partite col Bayern Monaco e Palladino ormai non può più ambire al quarto posto. L’anno scorso i nerazzurri hanno fatto qualcosa di eccezionale pur non vincendo, ma un titolo vale più di non vincere niente” ha detto Gianni Visnadi.

“Questi 7 punti di vantaggio sono anche demerito degli altri, pensiamo al Milan che ha fatto un punto su sei contro il Parma e ha perso punti contro Cremonese, Pisa e Fiorentina, mentre l’Inter le ha battute tutte queste squadre. Non si può dire che l’Inter è più forte del Milan se ha perso sia all’andata che al ritorno, è vero invece che ha fatto più punti dei rossoneri”.

“Ma se sono sette partite che l’Inter non vince un derby e nel frattempo il Milan ha cambiato tre allenatori: ha perso contro Fonseca, Conceicao e Allegri. Vuol dire che non è un problema di allenatore ma che nei 12-13 giocatori che fanno la partita, il Milan non è inferiore all’Inter, questa convinzione non me la toglierete mai” conclude il giornalista sportivo.