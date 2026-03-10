Due squalifiche e tre multe dopo il derby: cosa è successo negli spogliatoi

“Negli spogliatoi, con fare arrogante, ha criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale”

Due squalifiche e tre multe, queste le decisioni del Giudice sportivo in merito al derby tra Milan e Inter andato in scena domenica sera a San Siro e valevole per la 28esima giornata di Serie A.

Il dott.Mastrandrea ha rifilato un’ammenda di 10mila euro a Dario Baccin. Il vice Ds nerazzurro è stato punito “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale”.

Al Milan, invece, due multe. Una di 8mila euro a causa dei suoi tifosi, che “nel corso della gara hanno rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria”. Inoltre “al 47° del primo tempo” hanno “indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria”, nello specifico a Federico Dimarco.

L’altra da 22mila euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”.

Gli squalificati sono due, entrambi rossoneri e per una giornata: l’ammonito Rabiot (era in diffida) e Simone Folletti. “Al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva” il collaboratore tecnico ha “contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara”.