Inter, Icardi quarta punta a costo zero: pronto a tagliarsi l’ingaggio

Il centravanti argentino è in scadenza di contratto con il Galatasaray e non resterà in Turchia la prossima stagione

In tanti avranno pensato che domenica scorsa contro il Milan avrebbe fatto comodo avere Mauro Icardi. Con le assenze di Lautaro Martinez e Thuram, l’attacco dell’Inter è stato affidato ai baby Bonny e Pio Esposito, che non sono riusciti a fare la differenza. Il centravanti argentino, invece, era spesso decisivo: 5 in suoi gol nei derby, tra cui l’indimenticabile triplette dell’ottobre 2017, quando i nerazzurri si imposero col risultato di 3-2.

Oggi Icardi gioca nel Galatasaray, con cui è in scadenza di contratto a giugno. La sua avventura in Turchia è ormai giunta al termine, tanto che già a gennaio sembrava potesse fare le valigie. In Italia era stato accostato alla Juventus, ma per il giornalista sportivo Fabrizio Biasin il suo sogno è quello di tornare all’Inter. Un sogno che continua a cullare adesso che sta per diventare un parametro zero.

Pur di tornare all’Inter, Icardi sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio e a fare la quarta punta in caso di cessione di Thuram. Ma a parte il rapporto da ricucire coi tifosi, ci sarebbe da fare i conti con la politica di mercato di Oaktree, restia a prendere calciatori ultra trentenni. Più probabile che possa tornare in patria: secondo ESPN ci sono stati dei contatti con il River Plate. Staremo a vedere.