Inter, Lobotka post Calhanoglu: “C’è anche un’altra pista in Serie A”

Per il centrocampista slovacco del Napoli, che non ha un ottimo rapporto con Conte, possibile derby d’Italia con la Juventus

Hakan Calhanoglu si è fermato di nuovo. Rimasto in panchina per tutto il derby, il centrocampista turco ha un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Sicuro assente contro l’Atalanta, si spera di recuperarlo contro la Fiorentina prima della sosta per le Nazionali. Per quanto riguarda il lungo periodo, invece, non si segnalano novità sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.

Ecco perché prende quota l’addio in estate, con il Galatasaray sempre alla finestra. Ovviamente l’Inter dovrebbe a quel punto trovare un sostituto. “Occhio a Lobotka se va via Calhanoglu, anche se mi arrivano voci che ci sia pure Spalletti sul centrocampista del Napoli – ha detto Antonio Cassano a Viva El Futbol – Dopo le cose dette su Conte, per lui ci sono Inter o Juventus. I nerazzurri faranno comunque un mediano basso”.

Ma l’ex attaccante di Bari Vecchia fa anche un altro nome proveniente dalla Serie A: “Da Cunha potrebbe essere il giocatore perfetto per l’Inter la prossima stagione. Non ha ancora 25 ma sta facendo cose meravigliose a Como accanto a Perrone. Mi piace tantissimo come giocatore e deve ringraziare di aver trovato Fabregas. Secondo me farà una grande carriera”.