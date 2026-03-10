Inter, vertice Chivu-dirigenza: discorso alla squadra e data decisiva

Il presidente Marotta, il vice Zanetti e gli uomini mercato Ausilio e Baccin ad Appiano Gentile dopo il derby

L’Inter fa quadrato attorno al suo allenatore. Obiettivo ricompattare la squadra dopo la sconfitta contro il Milan che fa male più al morale che alla classifica. Perché in Serie A i nerazzurri di Cristian Chivu restano in testa con 7 punti di vantaggio sui cugini rossoneri. A dieci giornate dalla fine non si può abbassare la concentrazione e per questo ieri ad Appiano Gentile c’era tutta la dirigenza a seguire l’allenamento.

Non è certo una novità vedere il presidente Marotta con Zanetti e i direttori sportivi Ausilio e Baccin pranzare con Chivu e la squadra. Ma stavolta volevano dare un segnale di vicinanza e sostegno: niente alibi per il ko nel derby, nonostante le assenze e gli errori arbitrali. E’ già il passato e ora c’è una data ritenuta fondamentale: sabato 14 marzo. Si torna in campo a San Siro per l’anticipo della 29esima giornata contro l’Atalanta.

Reagire e tornare subito a vincere è fondamentale. Tornerà Thuram e finalmente Dumfries potrebbe essere schierato titolare. La Gazzetta dello Sport svela il contenuto del discorso fatto da Chivu ai suoi ragazzi: niente sermoni teatrali, ma voglia di rivincita e compattezza i punti chiave. Vincere contro i bergamaschi per dare un segnale a chi insegue: l’Inter si rialza e non molla di un centimetro.