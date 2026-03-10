Nuovo Direttore Sportivo all’Inter: contatti già avviati

Il club nerazzurro verso una ristrutturazione a livello dirigenziale, con un addio in direzione Roma

C’è aria di rinnovamento e ringiovanimento in casa Inter. E questo non soltanto a livello di calciatori e di rosa a disposizione di Cristian Chivu. In estate si annuncia una boccata di aria nuova anche a livello dirigenziale. A tal proposito il quotidiano Il Resto del Carlino oggi in edicola rivela che ci sono stati contatti tra i vertici del club nerazzurro e Andrea Catellani, attuale direttore sportivo del Modena.

Tra l’Inter e la società emiliana i rapporti sono ottimi come dimostra l’operazione Yanis Massolin, con il centrocampista francese acquistato dai nerazzurri nella sessione invernale di calciomercato e poi lasciato in prestito ai Canarini in Serie B fino al termine della stagione. Nonostante abbia appena 37 anni, Catellani è seguito già da qualche stagione e ha dimostrato di avere fiuto negli affari e occhio sui talenti.

Questo non vuol dire, tuttavia, che Piero Ausilio perderà il suo posto. Eventualmente, infatti, Catellani andrebbe a rimpiazzare non l’attuale Ds bensì Massimo Tarantino, il quale a sua potrebbe fare ritorno alla Roma. In tal modo rimarrebbe scoperta la posizione di responsabile del settore giovanile e l’idea è proprio quella di offrire il posto al dirigente del Modena.