Sommer e Mkhitaryan, l’avventura all’Inter può continuare: i dettagli | INTERLIVE

Lo svizzero resterebbe come vice, considerato che è in uscita Pepo Martinez. Chivu e Kolarov ‘sponsor’ dell’armeno

L’avventura all’Inter di Sommer e Mkhitaryan potrebbe non chiudersi il prossimo 30 giugno quando scadranno i loro contratti. Secondo quanto raccolto da Interlive.it, in casa nerazzurra si valuta concretamente la conferma di entrambi per un’altra stagione.

Il portiere resterebbe come vice del nuovo numero uno: Vicario e Carnesecchi sono i due profili in pole, con l’Inter intenzionata a prendere un portiere italiano che possa difendere la porta per diversi anni.

Più facile per Ausilio e soci mettere le mani su Vicario, considerato che l’Atalanta chiede non meno di 40 milioni di euro per Carnesecchi. L’acquisto del nuovo portiere verrà finanziato in parte da Pepo Martinez, sulla lista partenti. Lo spagnolo non piace a Chivu.

Il tecnico romeno, cosìccome il suo vice Kolarov, il quale ci ha giocato insieme alla Roma nella stagione 2019/2020, sono invece grandi estimatori e sponsor di Mkhitaryan.

Non è un caso che l’armeno, 37enne come Sommer, abbia giocato tutte o quasi le partite più importanti della stagione, ultimo il derby di domenica sera. Di recente ha rinviato l’ipotesi ritiro e all’Inter resterebbe un’ultima stagione come sesto/settimo centrocampista.