Un altro grande talento, Chivu in prima linea come per Pio Esposito: sarà accontentato | INTERLIVE

La dirigenza esaudirà la richiesta del tecnico romeno: investimento da 13 milioni

Chivu aziendalista fino a un certo punto, nelle scelte di mercato vuole cominciare a mettere il becco. Già lo ha messo, in realtà, all’inizio della scorsa estate, quando si spese in prima persona per la permanenza all’Inter di Pio Esposito. Ha avuto straragione lui.

Ora si sta ripetendo per un altro grande talento già allenato nelle giovanili interiste, Aleksandar Stankovic. Il figlio di Dejan, compagno di Chivu in nerazzurro e nell’indimenticata stagione del Triplete, sta disputando una annata di alto livello con la maglia del Brugge.

Più piccolo di Pio Esposito soltanto di un mese e qualche giorno, il classe 2005 ha il potenziale per potersi ritagliare fin da subito un ruolo da protagonista nell’Inter che verrà. Chivu ha chiesto che venga riportato a casa dopo la positiva esperienza in Belgio: Marotta e Ausilio sono intenzionati ad accontentarlo.

Stankovic tornerà all’Inter: le cifre

L’Inter eserciterà la clausola di riacquisto valida fino al 2027, dietro un esborso da 23 milioni di euro. Alla fine l’investimento per Stankovic jr sarà di circa 13 milioni di euro, considerato che l’estate scorsa il club di Oaktree ne ha intascati sui 10 dalla cessione del cartellino.