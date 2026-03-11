Calciomercato Inter, fake news per un errore di traduzione

In Italia sta circolando una voce sui nerazzurri che è l’esatto opposto di quanto scritto dalla fonte originale

Diversi media e siti italiani dedicati all’Inter stanno riportando una notizia di mercato completamente priva di fondamento. Il che non è di per sé una novità viste le tante fake news che circolano in rete quando si parla di campagna acquisti. Ma questa in particolare è legata ad un errore nella traduzione. E basta il primo a sbagliare che poi tutti gli altri lo seguono senza controllare la fonte originale.

Le voci di un interessamento dell’Inter per Ronald Araujo in vista della prossima estate sono totalmente prive di fondamento. Anzi, è vero il contrario. Perché il portale catalano El Nacional scrive che il Barcellona sarebbe disposto ad abbassare il prezzo del cartellino del difensore centrale uruguaiano ad appena 30 milioni di euro. Uno sconto incredibile se si pensa che fino a qualche mese fa la sua valutazione arrivava a quasi 80 milioni.

Nell’articolo viene sì citata l’Inter, insieme ad altri top club come Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Liverpool e Newcastle, ma per dire che tutti si sono ritirati dalla corsa ad Araujo, visto il calo di rendimento del difensore sudamericano, il quale ha perso il posto da titolare con Hansi Flick in blaugrana. Tempi duri per il Barça, che ha bisogno di cessioni per finanziare il prossimo mercato in entrata.