“Campionato falsato”: Inter avvantaggiata, accuse Milan

Monta la protesta dei rossoneri nella corsa scudetto dopo il comunicato ufficiale sulle ultime giornate di Serie A

L’AIA ha ribadito ieri che l’arbitro Doveri è stato perfetto nella direzione di gara del derby tra Milan e Inter. Spiegazioni che contrastano con le immagini in merito al tocco di mano di Ricci che andava punito con il calcio di rigore. Ma come dice Chivu, niente alibi: bisogna guardare avanti e pensare già alla prossima partita. Sabato i nerazzurri avranno un altro ostacolo importante come l’Atalanta, mentre i rossoneri sfideranno la Lazio.

Proprio la trasferta a Roma della squadra di Allegri è al centro delle polemiche che si stanno scatenando sui social. Perché ieri i tifosi della Lazio hanno pubblicato un comunicato ufficiale in cui, in piena lotta contro il presidente Lotito, annunciano il ritorno allo stadio per l’ultimo saluto: “Prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva e invitiamo tutti i nostri fratelli laziali a entrare e riempire tutto l’Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio-Milan di domenica”.

La protesta riprenderà per le gare interne contro Parma, Udinese, Inter e Pisa. Una differenza di trattamento tra le due squadre che si giocano lo scudetto che non sta bene ai milanisti. Contro di loro stadio pieno, contro i ‘cugini’ stadio vuoto. Il fattore campo sarà quindi ribaltato e su X si grida allo scandalo: i commenti si rifanno al “campionato alterato e corsa scudetto falsata” ed al gemellaggio tra tifoseria interista e laziale. Meglio ridere per non piangere.