Chivu, altro che rinnovo: “All’Inter sono molto delusi”

Il tecnico rumeno è chiamato a vincere lo scudetto alla sua prima stagione: “Altrimenti sarebbe un disastro”

I giudizi cambiano in fretta. Nel calcio così come nella vita. Fino a un mese fa Cristian Chivu veniva incensato come un grandissimo allenatore in grado di fare subito bene sulla panchina di un top club come l’Inter alla sua prima vera stagione in Serie A dopo le 13 panchine con il Parma. Dopo l’eliminazione contro il Bodo Glimt e il secondo derby perso, invece, viene criticato da tifosi e addetti ai lavori.

“All’Inter sono molto delusi da Chivu per l’uscita dalla Champions League” ha detto l’ex difensore nerazzurro Francesco Colonnese in una intervista a Tele Vomero. “È ovvio che non sono contenti per l’eliminazione e si augurano di vincere lo scudetto, perché sennò sarebbe un vero disastro“. Un giudizio un po’ esagerato per una squadra che ha cambiato guida tecnica e veniva da una stagione estenuante.

A proposito di corsa scudetto, Colonnese risponde sugli arbitri e sul Var: “È stato un disastro per tutti, l’Inter ha avuto un vantaggio con la Juventus mentre contro il Milan c’era un rigore per il tocco di mano e non è stato nemmeno rivisto… Lo scorso anno il Napoli ha avuto dei vantaggi arbitrali, mentre in questa stagione ha subito dei torti”.