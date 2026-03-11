Verso Inter-Atalanta: Thuram recuperato, Bastoni in dubbio

Le ultime da Appiano in vista della sfida di sabato valevole per la 29esima di Serie A

L’Inter è chiamata a mettersi subito alle spalle il ko nel derby. Sabato a San Siro arriva l’Atalanta, reduce dal ko pesantissimo in Champions col Bayern Monaco.

I nerazzurri devono riprendere la straordinaria marcia interrottasi domenica sera, in tal senso per Chivu c’è una buona notizia: il recupero di Marcus Thuram, mentre su Bastoni regna ancora grande incertezza.

Quello di Thuram era comunque un recupero scontato: il francese ha saltato la stracittadina col Milan soltanto per una forte sindrome influenzale. Oggi è tornato ad allenarsi col gruppo e sarà a disposizione del tecnico per la partita che andrà in scena fra tre giorni alle ore 15.

Bastoni è invece ancora alle prese con la forte contusione alla tibia rimediata dopo il duro intervento su Rabiot che gli è costato il giallo. Le condizioni del difensore, che oggi ha svolto lavoro personalizzato, saranno valutate nei prossimi giorni. Allo stato attuale è in dubbio per il match contro la formazione di Palladino.