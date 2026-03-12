Bastoni tra campo e mercato, a Barcellona ci credono: “Apertura”

Dalla Spagna: incontro tra il Ds Deco e l’agente del difensore dell’Inter

Bastoni resta a forte rischio per Inter-Atalanta, in programma sabato alle 15. Il difensore continua a lavorare a parte, a conferma di non avere ancora del tutto smaltito la forte contusione alla tibia rimediata nel derby con il duro intervento ai danni di Rabiot. Domani giornata decisiva, da dentro o fuori.

Dal campo al mercato, dove il classe ’99 è sempre uno dei nomi più chiacchierati. In Spagna insistono sul suo possibile trasferimento al Barcellona nella prossima estate. Il quotidiano catalano ‘Sport’, da sempre vicinissimo all’ambiente blaugrana, è fiducioso sulla chiusura dell’operazione.

“A inizio anno il Ds Deco ha incontrato l’agente per comprendere in prima persona le intenzioni del calciatore in merito a un eventuale trasloco in Catalogna – scrive – L’incontro ha avuto un esito positivo“. A quanto pare Bastoni “sarebbe aperto al trasferimento”, con il Barça certo di poter abbassare il prezzo del cartellino. Per ‘Sport’ fissato a 70 milioni di euro.

Qualora Laporta dovesse vincere le elezioni presidenziali, sconfiggendo l’opposizione rappresentata da Victor Font, allora la questione Bastoni “verrebbe trattata come priorità”. Sarà decisiva la volontà del 26enne, giocatore imprescindibile per Chivu come per l’Inter stessa, la quale non a caso punta a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2028.

Se però il numero 95 dovesse chiedere di andar via, viste anche le difficoltà nel giocare con una certa serenità negli stadi italiani dopo quanto accaduto nel derby d’Italia con la Juve, allora l’Inter potrebbe aprire le porte e sedersi davvero a trattare con Laporta e soci la sua cessione.