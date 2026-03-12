Caos arbitri, nuovo attacco: “L’Inter non può parlare per 10 anni”

Nerazzurri penalizzati contro il Milan in questa stagione e più volte in quella passata. Ma c’è chi la pensa diversamente

La spiegazione dell’AIA sul mancato rigore concesso all’Inter nel derby per il tocco di mano di Ricci non ha convinto nessuno. Dire che il braccio si ritrae quando all’inizio è attaccato al corpo e poi quando impatta il pallone è staccato, è una fake news che prescinde dalle interpretazioni del regolamento. La sconfitta contro il Milan ha rimesso in discussione lo scudetto. La paura è la storia possa ripetersi.

Se ne è parlato su Radio Radio, con il conduttore e tifosi interista Zeljko Pantelic che ha ricordato il precedente della passata stagione, con il pareggio casalingo contro la Lazio decisivo per il titolo del Napoli. Ma il giornalista e tifoso biancoceleste Luigi Salomone non ci sta: “Non è in quella partita che l’Inter perse lo scudetto, ma quella di due settimane prima sempre in casa contro la Roma. Vincendo sarebbe andata a +4 e invece perse”.

Quando Pantelic gli ricorda che la sconfitta contro i giallorossi fu viziata da un errore di arbitro e Var, ammesso dalla stessa AIA, che non concessero un netto rigore per il fallo di Ndicka su Bisseck, lo stesso Salomone sentenzia: “L’Inter non può parlare di queste cose (errori arbitrali, ndr) per dieci anni“. Tutti ricordano l’espulsione ingiusta di Kalulu contro la Juve, ma dimenticano tutti i torti subiti dalla squadra di Chivu, a cominciare dal rigore regalato all’andata al Napoli.