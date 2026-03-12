Chivu passa al 4-2-3-1 con cinque nuovi acquisti: ecco l’Inter 26-27

Il tecnico rumeno starebbe pensando di rivoluzionare la formazione nerazzurro per la prossima stagione

Cristian Chivu è entrato quasi in punta di piedi nello spogliatoio dell’Inter. Rispetto alla scorsa stagione con Inzaghi in panchina, l’allenatore rumeno ha fatto pochi cambi anche a causa di un calciomercato che non lo ha di certo aiutato. Qualora fosse stato accontentato su Lookman in estate, ad esempio, avrebbe potuto schierare un tridente con Lautaro Martinez e Thuram. Le cose sono andate diversamente, ma la rivoluzione è solo rimandata.

Al termine di questa stagione tanti giocatori lasceranno l’Inter e saranno rimpiazzati. Cassano è sicuro che ci sarà anche un cambio di modulo, con il passaggio alla difesa a quattro per far bene anche in Champions League. Un 4-2-3-1 che con la rosa attuale sarebbe quasi impossibile vista la mancanza di ali.

Di sicuro ci sarà un nuovo portiere, con Vicario primo nome sulla lista. Andrà preso anche un terzino destro: il sogno è Palestra, ma è più facile arrivare a Norton-Cuffy. In mediana un nuovo regista: fa gola Goretzka a costo zero e si monitora la situazione di Lobotka al Napoli, senza dimenticare il ritorno di Stankovic dal Club Brugge.

Lautaro Martinez potrebbe giocare alle spalle di Pio Esposito finalmente titolare e poi c’è la questione delle ali. Il fondo Oaktree è pronto a fare un investimento importante per Nico Paz da una parte, mentre dall’altra continua a piacere Ndoye, ma anche Adeyemi. Vanno verso la conferma gli italiani Bastoni, Dimarco e Barella, così come Akanji in difesa, il cui riscatto dal Manchester City non sembra in discussione.