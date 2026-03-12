Chivu via anche con lo scudetto: “L’Inter pensa a questo allenatore”

Annuncio clamorosa sul futuro della panchina nerazzurra, con il tecnico rumeno a rischio esonero anche in caso di tricolore

Cristian Chivu non gode di una buona stampa in Italia. Arrivato sulla panchina dell’Inter tra lo scetticismo dei tifosi e di molti addetti ai lavori, l’allenatore rumeno sta ottenendo ottimi risultati in Serie A, dove è primo con 7 punti di vantaggio sul Milan, nonostante i due derby persi. Anche per questo si parla di rinnovo di contratto a fine stagione, con il presidente Marotta che non perde occasione per parlare bene di lui.

Nel dibattito su Radio Radio, sono state mosse critiche a diversi giocatori dell’Inter. Il presentatore Zeljko Pantelic, tifoso nerazzurro, ha tirato in ballo anche Chivu, dicendo che è il primo responsabile. “Non ci stai andando lontano. L’anno scorso hanno provato a portare Cesc Fabregas a Milano, non ci sono riusciti e hanno ripiegato per così dire su un giovane allenatore come Chivu che comunque ha fatto il suo“.

Lo rivela l’ex calciatore Roberto Pruzzo, che poi aggiunge: “Credo che ci stiano pensando, è chiaro che ci dovrebbe essere anche una rivoluzione totale della squadra e non so se sarà possibile. Più facile che troveranno una via di mezzo, cedendo quelli con cui veramente possono fare cassa, ringiovanendo la squadra e provando a migliorarla. La situazione non è semplice. L’Inter vincerà il campionato, ma sarà da ritoccare in tutti i settori, non ultima la panchina“.