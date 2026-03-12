Inter boom: “Scudetto ammaccato, ma possono ancora perderlo”

Riparte la corsa a sminuire la stagione della squadra di Chivu, reo di aver perso entrambi i derby col Milan

Negli anni in cui non vinceva niente prima di Calciopoli, l’Inter era diventata una squadra simpatica da prendere in giro. Poi si è scoperto il motivo dei mancati successi e le cose sono cambiate. Nell’ultimo ventennio sono arrivati diversi scudetti e coppe nazionali, oltre alla Champions League. Ma anche le antipatie di tanti tifosi avversari e persino addetti ai lavori.

L’Inter di oggi è prima in classifica in Serie A, ma lo scudetto va ancora guadagnato. Eppure è già partita la corsa a sminuire l’eventuale tricolore dei ragazzi di Chivu, unita alle gufate affinché possa fallire l’obiettivo. “Di sicuro lo scudetto dell’Inter di quest’anno sarà uno scudetto atipico e ammaccato, ma io non sono così sicuro che i nerazzurri riusciranno a vincerlo e a non andare in bambola. Decisiva la gara di sabato contro l’Atalanta“.

Pensieri e parole di Luigi Garlando. Intervenuto a Radio Crc, il giornalista sportivo aggiunge: “Dei venti scudetti vinti dai nerazzurri finora, non ce n’è uno in cui abbiano perso entrambi i derby contro il Milan. La squadra di Chivu è stata battuta pure da Napoli e Juve. Per me chi vince lo scudetto deve essere la formazione più forte e dominante del campionato, specie negli scontri diretti”. Quindi merita il tricolore chi perde in casa con la neopromossa Cremonese o fa un un punto sui sei disponibili contro il Parma? Bel ragionamento.