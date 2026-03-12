Richiesta folle per il rinnovo, vuole andarsene? Nuovo caso all’Inter

Colpo di scena in ottica mercato per i nerazzurri. Un giocatore sicuro della permanenza può fare le valigie in estate

Chi farà parte dell’Inter per la prossima stagione? I nerazzurri hanno pochi punti fermi ad accezione forse del capitano Lautaro Martinez e del bomber del presente e del futuro Pio Esposito. Oggi sono stati messi in discussione persino dei pilastri come Barella e Bastoni: non sono formalmente sul mercato, ma se arrivasse la giusta offerta, potrebbero partire. Ci sono poi altri su cui si vuole puntare e per i quali si lavora al rinnovo.

In primis Federico Dimarco, probabilmente il miglior esterno sinistro al mondo in questo momento. Tra quelli da confermare c’è pure il suo vice Carlos Augusto, autentico jolly difensivo che può agire anche come vice Bastoni. Le trattative per prolungare l’attuale accordo (scadenza 2028, ndr) sono già state avviate: l’idea è quella di allungarlo di uno o due anni con adeguamento dell’ingaggio.

La questione economica è uno dei problemi per la fumata bianca insieme alla voglia del terzino brasiliano di trovare più spazio rispetto al minutaggio che gli sta garantendo Chivu. Attualmente Carlos Augusto guadagna 2,2 milioni di euro a stagione e l’idea è di portarlo a 3 milioni. Ma secondo qualcuno la sua richiesta sarebbe di uno stipendio quasi raddoppiato: 4 milioni di euro. Una cifra che nessuno dei non titolari all’Inter arriva a prendere. Il rischio è di un muro contro muro con richiesta di cessione.