Calciomercato, un giocatore gela l’Inter: “Zero virgola zero”

Annuncio ufficiale che spiazza i dirigenti nerazzurri, ma da qui alla prossima estate possono cambiare tante cose

Una squadra forte non può prescindere da un grande centravanti e da un grande portiere. L’Inter in attacco è messa bene con Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre tra i pali dovrà sistemare le cose nella prossima sessione estiva di calciomercato. Non fosse altro perché l’attuale titolare Yann Sommer è in scadenza di contratto. Tanti i nomi già accostati ai nerazzurri, che preferirebbero puntare su qualcuno che conosca già la Serie A.

Per questo si parla tanto di riportare in Italia Vicario dal Tottenham e non tramontano le piste Carnesecchi e Caprile. Ma il vero sogno di Marotta e Ausilio risponde al nome di Mile Svilar, 26enne portiere serbo della Roma. La scorsa stagione è stato premiato come il migliore del campionato nel suo ruolo e anche ieri è stato decisivo nell’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna.

Intervistato a fine gara da Meridian Sport, Svilar ha risposto così alla domanda sulle voci che lo accostano a Inter, Juve e Psg: “Non influiscono per niente, zero. Anzi: zero virgola zero. Il futuro è adesso, penso solo a domenica. Ci aspetta una gara importante contro il Como nella corsa a un posto in Champions League. Il pareggio col Bologna è un risultato positivo, settimana prossima ci giocheremo il passaggio del turno in casa”. Obiettivo sfumato? Non è detto: se la Roma non andrà in Champions dovrà fare sacrifici sul mercato.