Inter, bonus alla firma: così Marotta prova a fregarlo al Milan

Il presidente nerazzurro prova a prendersi la rivincita sui rossoneri e lavora al colpo a costo zero

Il derby si sposta dal campo al calciomercato. Dopo i due ko rimediati dalla squadra di Chivu (che resta comunque 7 punti avanti) contro quella di Allegri, c’è voglia di vendicarsi. Ma stavolta la sfida tra Milan e Inter non si disputa su un terreno di gioco, bensì tra uffici, telefonate e mail. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta è pronto a sfida il direttore sportivo rossonero Igli Tare.

Obiettivo comune ai due club meneghini è Leon Goretzka. Il 31enne centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco e ha già avvisato il club che non intende prolungare. Come parametro zero fa gola a molti: l’Inter potrebbe aver bisogno di un nuovo regista in caso di addio di Calhanoglu, tentato dal Galatasaray. Il Milan è alle prese con la questione Modric, che potrebbe ritirarsi a giugno.

La destinazione preferita da Goretzka sembra essere la Premier, ma l’Arsenal non può garantirgli un posto da titolare e il Tottenham non giocherà la Champions e rischia pure la retrocessione. Poi c’è il Bayer Leverkusen che vuole convincerlo a restare in Germania. Per battere tutte le concorrenti, secondo il sito tedesco fussballdaten, Marotta avrebbe proposto al giocatore un bonus alla firma. A condizione però che accetti un ingaggio inferiore ai 7 milioni attuali, che ne farebbero il più pagato della rosa dopo Lautaro Martinez.