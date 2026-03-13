Lautaro Martinez, quattro obiettivi in due mesi. Intanto Chivu…

Il Capitano dell’Inter scalpita per il ritorno in campo: niente Atalanta, l’obiettivo è puntato sulla Fiorentina

I detrattori di Lautaro Martinez sono improvvisamente spariti. Tutti quelli che osavano criticare il Toro di Bahia Blanca si sono accorti che senza di lui è tutta un’altra Inter. Zero gol messi a segno dagli attaccanti da quando è fermo ai box per infortunio, perché il bomber argentino – oltre a segnare – mette in condizione i suoi partner offensivi di esprimersi al meglio. Chiedere informazioni ai vari Lukaku, Dzeko e Thuram.

Domani contro l’Atalanta sarà di nuovo in panchina per sostenere la squadra, ma Lautaro Martinez non potrà scendere in campo. Il suo obiettivo è di recuperare ed essere a disposizione per il 22 marzo nella trasferta contro la Fiorentina. Negli ultimi due mesi di stagione il capitano nerazzurro si è prefissato quattro obiettivi: vincere Scudetto e Coppa Italia con l’Inter, la classifica cannonieri di Serie A e la Finalissima con l’Argentina.

Ma un passo alla volta: ora l’Inter è concentrata solo sull’Atalanta. Servono tre punti per mettere pressione al Milan inseguitore. Intanto mister Chivu ha deciso, nonostante non ci siano stai impegni infrasettimanali, di non indire la classica conferenza stampa della vigilia della partita. Un silenzio per prepararsi al meglio alla sfida di San Siro: niente parole, ora servono i fatti.