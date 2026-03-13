Più forte (e più costoso) di Kone: il vero obiettivo Inter in mediana

Il centrocampista della Roma piace molto a Marotta e Ausilio, ma il sogno di calciomercato è un altro

Piace agli uomini mercato Marotta e Ausilio, ha la stima di mister Chivu, rientra nei parametri di età e ingaggio del fondo Oaktree. Insomma, Manu Kone sembra il profilo perfetto per l’Inter. E in effetti la scorsa estate il club nerazzurro provò ad acquistarlo, ma non si arrivò ad un accordo con la Roma. Possibile un nuovo assalto al termine di questa stagione, specie qualora i giallorossi dovessero fallire l’accesso alla prossima Champions.

Se Gasperini fallisse l’obiettivo quarto posto, infatti, il club capitolino sarebbe costretto a cedere almeno un pezzo pregiato sul mercato per rientrare nei parametri Uefa del fair play finanziario. E l’Inter è pronta ad approfittarne con un nuovo assalto a Manu Kone. Il mediano transalpino garantirebbe la fase di interdizione in mediana e con un regista accanto potrebbe consentire a Chivu di cambiare modulo passando al 3-4-2-1.

La valutazione si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro. Una cifra importante, ma non proibitiva. Tuttavia il sito spagnolo fichajes.net sostiene che il sogno dell’Inter a centrocampo sia un altro francese: Eduardo Camavinga. Sbarcato al Real Madrid appena 18enne nel 2021 per 31 milioni di euro, ora viene valutato il doppio. Con i blancos non è riuscito a imporsi e non si esclude una sua cessione in estate, ma la Premier League sembra la destinazione più probabile.