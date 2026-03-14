Inter-Atalanta, Bastoni con la squadra: ecco l’esito del provino

In questa settimana ha lavorato sempre a parte a causa della forte contusione alla tibia

Ha dato esito negativo il provino a cui si è sottoposto stamane Alessandro Bastoni, il quale in questa settimana ha lavorato sempre a parte a causa della forte contusione alla tibia rimediata nel derby col Milan.

Il difensore non sarà a disposizione di Chivu per il match contro l’Atalanta valevole per la 29esima giornata di Serie A. Risulta comunque essere partito in direzione San Siro con il pullman della squadra, che alla vigilia dell’incontro ha svolto un mini-ritiro.

Il classe ’99 sente ancora dolore alla tibia e per questo sarà costretto a saltare il match contro l’undici di Palladino. Al suo posto giocherà Carlos Augusto.