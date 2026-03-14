LIVE Serie A, Inter-Atalanta: Dumfries dal 1′, Sucic preferito a Mkhitaryan | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta l’Atalanta di Palladino nella ventinovesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve l’Atalanta a San Siro nel primo anticipo del sabato valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo tutto nerazzurro tra due formazioni che sono reduci da un brutto risultato che sarà diretto dall’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Da un lato i meneghini di Cristian Chivu vogliono rialzarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Milan che ha rimesso in discussione lo scudetto, con i rossoneri che si sono riportati a 7 punti. L’obiettivo è di tornare subito a vincere per mettere pressione sulla squadra di Allegri, impegnata domani in trasferta contro la Lazio.

Dall’altro lato i bergamaschi di Raffaele Palladino, che a loro volta vengono dal pesante ko casalingo contro il Bayern Monaco in Champions League, sono costretti a vincere, dopo il pareggio di settimana scorsa con l’Udinese, per restare agganciati al treno del quarto posto per provare a qualificarsi di nuovo alla massima competizione europea per club.

All’andata i milanesi si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Lautaro Martinez ancora assente oggi per infortunio. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Atalanta live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All.: Chivu

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino