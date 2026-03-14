Manganiello e Var fermano l’Inter: campionato sempre più falsato

Scandalo a San Siro: irregolare il gol dell’Atalanta, non concesso un rigore per il fallo su Frattesi

L’Inter viene fermata sul pareggio in casa dall’Atalanta 1-1. Due punti persi visto che la squadra di Chivu era in vantaggio fino a dieci minuti dal termine per il gol messo a segno da Pio Esposito. Poi è arrivata la rete di Krstovic, clamorosamente irregolare, perché viziata da un netto fallo di Sulemana su Dumfries, che in anticipo e davanti all’avversario.

Manganiello porta il fischietto in bocca, ma incredibilmente non sanziona la spinta dell’atalantino. Era già successo in Juventus-Inter sul gol di Adzic, con Colombo che fece lo stesso movimento ma poi convalidò la rete. La spinta può non essere fortissima ma è molto evidente, per lo stesso contatto pochi secondi prima a centrocampo era stato fischiato fallo su Mkhitaryan.

Persino il commentatore di Dazn si aspetta il fischio che non arriva. Ma non finisce qui. L’Inter si getta all’attacco per provare a rivincerla, ma subisce un altro torto arbitrale: Frattesi viene colpito sul piede da Scalvini. Il designatore Rocchi ha sempre detto che in questi casi è rigore, ma il Var non richiama Manganiello e non viene concesso il penalty ai nerazzurri meneghini.