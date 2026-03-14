Nuovo club su Pio Esposito: un bomber più 50 milioni all’Inter

Il giovane centravanti nerazzurro continua a collezionare estimatori: c’è chi pensa ad uno scambio di attaccanti

Ormai non è più una sorpresa. Francesco Pio Esposito si sta esprimendo a ottimi livelli alla sua prima stagione in Serie A con la maglia dell’Inter. E dalla prossima potrebbe prendersi il posto da titolare accanto a Lautaro Martinez a prescindere dalla eventuale cessione di Thuram. Intanto continuano a rincorrersi le voci di calciomercato che riguardano il centravanti della Nazionale azzurra, il quale sta collezionando sempre più estimatori.

Il primo club a mettere gli occhi su Pio Esposito è stato l’Arsenal che lo ha visto dal vivo nello scontro diretto in Champions League. Poi si è informato il Newcastle e ora c’è una terza squadra della Premier inglese, ossia il Manchester United. Per ora l’Inter lo ritiene incedibile, tanto che non ha nemmeno fissato un prezzo che possa rappresentare l’offerta irrinunciabile.

I Red Devils però non mollano e sarebbero pronti a mettere sul piatto Joshua Zirkzee, centravanti olandese ex Bologna che ha voglia di tornare in Serie A, dove fa gola a Juventus e Roma. Per convincere l’Inter a cedere Pio Esposito, inoltre, il Manchester United sarebbe disposto ad aggiungere un conguaglio in denaro intorno ai 50 milioni di euro. Probabile che la risposta sia sempre negativa.