PAGELLE INTER-ATALANTA 1-1: Bisseck e Carlos Augusto pazzeschi, Thuram irritante e sprecone

Top e Flop della sfida valevole per la 29esima giornata di Serie A

Ora il campionato può davvero riaprirsi. Con l’Atalanta finisce solo 1-1: Zielinski e compagni acciuffati a sette dal novantesimo dalla rete di Krstovic che nasce, probabilmente, da un fallo su Dumfries non sanzionato da Manganiello, che poi espelle Chivu per proteste.

Inter sulle gambe, ma nell’assalto finale si vede negare un rigore netto per un intervento su Frattesi. Se domani il Milan dovesse vincere in casa della Lazio, il distacco scenderebbe a cinque punti e la tensione (anche la paura?), già altissima, salirebbe alle stelle.

PAGELLE INTER-ATALANTA

TOP

Bisseck – Un caterpillar. È ovunque e dalle sue parti non si passa mai.

Carlos Augusto – Le prende tutte, è indomabile anche con la spada di damocle dell’ammonizione. Non fa proprio sentire l’assenza di Bastoni.

Dumfries – Dopo due minuti fa capire quanto sia stata pesante la sua assenza. Domina la fascia destra in lungo e largo, soprattutto dal punto di vista fisico. È protagonista dell’episodio più discusso e che farà discutere a lungo, a fine partita continua a protestare con Manganiello.

Pio Esposito – Sblocca la partita con un gol non banale (un altro pesante fino a pochi minuti dal termine) e la sua prestazione, sul piano tecnico, cresce col passare dei minuti.

FLOP

Thuram – Indolente, si fa spesso anticipare e si divora la palla del due a zero che avrebbe ammazzato la partita. San Siro perde la pazienza e lo fischia.

Akanji – Pasticcia col pallone e spesso interviene in ritardo. Soffre Krstovic.

Bonny – Spreca tanto anche lui. Benino fuori dall’area, quando è dentro un disastro, a metà tra Arnautovic e Taremi.

TABELLINO INTER-ATALANTA 1-1

Marcatori: 25′ Pio Esposito, 83′ Krstovic

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 8, Akanji 5,5 (79′ De Vrij s.v.), Carlos Augusto 8; Dumfries 7,5, Barella 6,5 (76′ Frattesi 6), Zielinski 6,5, Sucic 6 (46′ Mkhitaryan 6,5), Dimarco 6,5 (65′ Luis Henrique 6); Pio Esposito 7 (65′ Bonny 5), Thuram 5. All.: Chivu

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Kolasinac 5,5 (65′ Hien 6); Zappacosta 6,5, De Roon 6,5 (76′ De Ketelaere s.v.), Pasalic 5,5, Bernasconi 6; Samardzic 4 (51′ Ederson 8), Zalewski 6,5 (65′ Sulemana 7); Scamacca 5 (51′ Krstovic 7,5). All.: Palladino

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Sucic, Kolasinac, Carlos Augusto, Chivu, De Ketelaere

ESPULSO: Chivu