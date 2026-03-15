Calciomercato, proposta Inter: 50 milioni per la coppia

Marotta e Ausilio sulle tracce di due calciatori che militano nella stessa squadra: ecco l’offerta nerazzurra

A prescindere da come andrà a finire questa stagione, in estate l’Inter opererà una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. Tra i giocatori in scadenza di contratto e quelli che saranno ceduti, quasi una decina sono quelli della attuale rosa a disposizione di Chivu che faranno le valigie. Il presidente Marotta e il Ds Ausilio non avranno un compito facile nel ricostruire una squadra che possa competere ancora ad alti livelli.

Molto dipenderà anche dal budget che il fondo Oaktree metterà a disposizione agli uomini mercato nerazzurri, che ai tempi di Suning hanno dimostrato di saper lavorare bene anche senza risorse. Per fortuna i tempi sono cambiati e ora si può tornare a investire. L’Inter guarda soprattutto in casa Club Brugge: come rivelato dal sito belga Voetbalnieuws, potrebbe esserci addirittura un doppio colpo dalla squadra di Leko.

Oltre a riportare a casa Aleksandar Stankovic, esercitando la clausola di riacquisto fissata a 23 milioni di euro, infatti, in Viale della Liberazione si sta tornando a parlare di Joel Ordonez. Il difensore centrale ecuadoriano classe 2004 è finito nel mirino di diversi club come il Crystal Palace, che però non potrebbe garantirgli la Champions. L’Inter spera di ottenere un piccolo sconto per la coppia, mettendo sul piatto 50 milioni di euro.