Inter, non solo Manganiello: San Siro se la prende con due giocatori

Arbitro decisivo nel pareggio dell’Atalanta, ma i tifosi rumoreggiano contro due (ex?) beniamini del pubblico

Al triplice fischio finale, San Siro ha contestato apertamente l’arbitro Gianluca Manganiello. Il direttore di gara di Pinerolo è stato il peggiore in campo in Inter-Atalanta, con due decisioni errate che hanno sfavorito la squadra di casa. Da annullare la rete di Krstovic, viziata da un fallo di Sulemana su Dumfries prima del tiro respinto da Sommer e manca un rigore per il fallo di Scalvini su Frattesi.

Ma il pubblico di San Siro se l’è presa anche con due giocatori dell’Inter, spesso beniamini dei tifosi ma che in questa stagione non stanno rendendo al meglio. Il primo è Nicolò Barella, che con Lautaro Martinez ai box aveva pure la fascia di capitano. Nel primo tempo un paio di passaggi sbagliati, specie quello in un possibile contropiede quattro contro due ha fatto infuriare i supporter nerazzurri.

Barella però si è rifatto offrendo l’assist a Pio Esposito e quando è uscito dal campo, la mediana interista ne ha risentito. Male ancora una volta anche Marcus Thuram: si mangia il gol del 2-0, sbaglia passaggi facili e commette falli inutili. Il brusio dei tifosi nei suoi confronti è molto alto, con Chivu criticato per aver lasciato in campo lui e non Esposito quando è entrato Bonny.