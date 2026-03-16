Classifica senza errori arbitrali: Inter a +13 sul Milan e +16 sul Napoli

I nerazzurri di Chivu favoriti soltanto contro la Juventus, che sarebbe seconda davanti alle squadre di Allegri e Conte

In casa Inter si fa sempre più strada la convinzione che gli arbitri abbiano deciso di far pagare a caro prezzo l’episodio che ha visto protagonisti Bastoni e Kalulu nel derby d’Italia. Nelle prime 29 giornate di Serie A, peraltro, quello rimane l’unico errore arbitrale in favore dei nerazzurri di Chivu. A fronte di tanti errori contro, che sono costati diversi punti in classifica.

Gli episodi del pareggio contro l’Atalanta sono infatti soltanto gli ultimi. A due giorni dai fattacci di San Siro, non ci si spiega ancora come Manganiello abbia potuto convalidare il gol di Krstovic e non fischiare rigore per il fallo di Scalvini su Frattesi. Errori che arrivano a meno da una settimana da quelli del derby, con il mancato penalty per il netto fallo di mano di Ricci, fatto passare come un braccio che si ritrae…

Per non parlare del rigore regalato al Napoli all’andata, e pure al ritorno ci sarebbe qualcosa da dire. Partenopei che sono la squadra che ha più beneficiato delle sviste di direttori di gara e Var, ma anche il Milan ha più punti di quelli che meriterebbe. E così nella classifica senza errori arbitrali, al secondo posto dietro l’Inter ci sarebbe addirittura la Juventus.

CLASSIFICA REALE SERIE A: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Juventus 53.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI: Inter 70, Juventus 59, Milan 57, Napoli 54.