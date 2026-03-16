Frattesi-Scalvini e Manganiello: svelati gli audio in campo

Dal gol convalidato all’Atalanta con fallo su Dumfries al rigore non concesso all’Inter: ecco cosa si sono detti

Domani ci sarà una nuova puntata di Open Var in cui si scoprirà il dialogo tra arbitro di campo e collega a Lissone in merito a una delle partite più falsate di questo campionato di Serie A. Il pareggio tra Inter e Atalanta, infatti, è clamorosamente viziato dagli errori di Manganiello, non sanate da Gariglio e Chiffi al Var. Due gli episodi chiavi, entrambi giudicati male in favore della squadra di Palladino.

Intanto Dazn ha rivelato cosa si sono detti in primis in occasione del gol di Krstovic, che arriva dopo il fallo di Sulemana su Dumfries. “È fallo! È fallo!” dice Chivu in panchina, mentre l’arbitro di Pinerolo afferma: “È scivolato”. Mentre il check del Var è in corso, lo stesso Manganiello prosegue: “Se esce di nuovo dall’area tecnica lo butto fuori“. Al momento della convalida della rete, il tecnico rumeno ribadisce che “è fallo tutta la vita”. E arriva il rosso.

L’AIA ha già fatto sapere che il contatto tra Scalvini e Frattesi andava punito con il calcio di rigore. Un fallo che andava visto in campo da Manganiello e che al limite doveva essere sanato con intervento del Var. “Scalvo mi hai preso, te lo giuro su mia madre” dice il centrocampista romano. “Non ho calciato, ero fermo” si giustifica il difensore bergamasco. Poi Frattesi si rivolge a Manganiello: “Controllalo! Guardalo! Nemmeno un controllo? Ma come fate?“.