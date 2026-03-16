Infortunio Mkhitaryan: l’esito UFFICIALE degli esami e quando potrebbe rientrare

L’armeno è uscito acciaccato dalla gara con l’Atalanta

L’Inter ha appena pubblicato l’esito ufficiale degli esami strumentali a cui si è sottoposto Mkhitaryan, che nella sfida con l’Atalanta di sabato scorso aveva accusato un problema muscolare.

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano – recita la nota – Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

Ovviamente Mkhitaryan salterà la gara con la Fiorentina, con l’Inter che cercherà di recuperarlo per la prima partita dopo la sosta, quella con la Roma del 5 aprile.

A Firenze dovrebbe rientrare Calhanoglu, assente anche con l’Atalanta per via del risentimento agli adduttori della coscia destra. Da capire ancora, invece, se potrà farcela capitan Lautaro, out nelle ultime cinque partite a causa del problema al polpaccio.