Inter, Chivu resta ma sarà rivoluzione: sette cessioni clamorose

Il tecnico rumeno verso il rinnovo di contratto, ma la rosa sarà stravolta: non c’è solo Thuram in vendita

Due mesi e mezzo alla fine della stagione. L’Inter si gioca tanto, tutto. Dalla corsa scudetto contro Milan e Napoli alla finale di Coppa Italia da conquistare nella gara di ritorno contro il Como. Poi ci sarà, quasi inevitabilmente, una rivoluzione in estate. Ad essere risparmiato dovrebbe essere l’allenatore Cristian Chivu, con il quale si parla anche di rinnovo. Ma la fumata bianca arriverà solo con il tricolore.

La rosa va rinforzata perché le assenze di Lautaro Martinez e Dumfries hanno evidenziato che ci sono giocatori che non hanno sostituti all’altezza. Il capitano e bomber argentino ha dimostrato perché è il più pagato della Serie A, oltre ad essere il più decisivo. Senza di lui l’attacco nerazzurro avrebbe dovuto affidarsi a Marcus Thuram, che però ha dimostrato di non essere un leader. E’ lui il primo indiziato a lasciare Appiano Gentile, con il benestare di Chivu.

Ma l’Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, valuterà offerte anche per altri tre titolarissimi come Bastoni, Barella e soprattutto Calhanoglu (in scadenza 2027, ndr) che non hanno avuto un rendimento alla loro altezza. Altre tre cessioni a sorpresa potrebbero riguardare tre nuovi acquisti: Luis Henrique è stato bocciato come vice Dumfries, Diouf è stato provato in diversi ruoli senza mai convincere e persino Sucic viene messo in discussione. Il croato ha avuto troppi alti e bassi per fare il titolare in un top club.