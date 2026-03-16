Juve, sprint per Marcus Thuram: proposti due giocatori in cambio

Il tecnico bianconero Spalletti stravede per l’attaccante francese: sul tavolo un calciatore che piace tanto all’Inter

Falliti tutti gli obiettivi stagionali, la Juventus può già pensare alla prossima stagione. L’idea è di pianificare il futuro con Luciano Spalletti ancora in panchina, ma come tutti gli allenatori è legato ai risultati e ora gli si chiede di arrivare almeno quarto per qualificarsi alla prossima Champions League. Ad ogni modo ci sarà bisogno di tanti rinforzi sul mercato e il tecnico di Certaldo vorrebbe anche Marcus Thuram in attacco.

L’Inter non ritiene il bomber francese incedibile, anzi sembra il principale indiziato alla cessione in caso di necessità. Ma non per questo farà un favore alla Juve: se per i club stranieri ci si potrebbe accontentare di 60-65 milioni di euro, ai bianconeri verrebbe chiesto di pagare per intero la clausola di rescissione fissata a 85 milioni. Cifra ovviamente troppo alta per la Vecchia Signora. E allora Comolli potrebbe proporre uno scambio.

Sul tavolo potrebbero finire i cartellini di un paio di giocatori. In primis Jonathan David, che andrebbe a prendere il posto in rosa proprio di Thuram tra gli attaccanti. Ma soprattutto c’è un giocatore che piace all’Inter e risponde al nome di Nico Gonzalez: attualmente in prestito all’Atletico Madrid che ha l’obbligo di riscattarlo alla 21esima presenza da almeno 45 minuti nella Liga. Nelle prime 27 giornate è arrivato solo a 13, quindi il riscatto non è così vicino.