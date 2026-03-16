Juve, sprint per Marcus Thuram: proposti due giocatori in cambio

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Il tecnico bianconero Spalletti stravede per l’attaccante francese: sul tavolo un calciatore che piace tanto all’Inter

Falliti tutti gli obiettivi stagionali, la Juventus può già pensare alla prossima stagione. L’idea è di pianificare il futuro con Luciano Spalletti ancora in panchina, ma come tutti gli allenatori è legato ai risultati e ora gli si chiede di arrivare almeno quarto per qualificarsi alla prossima Champions League. Ad ogni modo ci sarà bisogno di tanti rinforzi sul mercato e il tecnico di Certaldo vorrebbe anche Marcus Thuram in attacco.

Calciomercato Inter, scambio due per uno con Thuram alla Juve
Marcus Thuram in maglia Juve (foto Ansa) – Grafica Interlive.it

L’Inter non ritiene il bomber francese incedibile, anzi sembra il principale indiziato alla cessione in caso di necessità. Ma non per questo farà un favore alla Juve: se per i club stranieri ci si potrebbe accontentare di 60-65 milioni di euro, ai bianconeri verrebbe chiesto di pagare per intero la clausola di rescissione fissata a 85 milioni. Cifra ovviamente troppo alta per la Vecchia Signora. E allora Comolli potrebbe proporre uno scambio.

Sul tavolo potrebbero finire i cartellini di un paio di giocatori. In primis Jonathan David, che andrebbe a prendere il posto in rosa proprio di Thuram tra gli attaccanti. Ma soprattutto c’è un giocatore che piace all’Inter e risponde al nome di Nico Gonzalez: attualmente in prestito all’Atletico Madrid che ha l’obbligo di riscattarlo alla 21esima presenza da almeno 45 minuti nella Liga. Nelle prime 27 giornate è arrivato solo a 13, quindi il riscatto non è così vicino.