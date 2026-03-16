Scout Inter a Udinese-Juventus: nuova pista a centrocampo

Gli uomini mercato nerazzurri in missione alla Bluenergy Arena: ecco chi era l’osservato speciale

Sabato è stato un giorno di lavoro importante per tutta l’Inter. Non soltanto per Cristian Chivu e la sua squadra, impegnati sul campo nell’anticipo contro l’Atalanta, ma anche per la dirigenza e soprattutto per gli scout nerazzurri. Missione a Udine per la sfida tra i friulani e la Juventus, vinta dagli ospiti 1-0 con un gol di Boga.

Non è un segreto che l’Inter stia seguendo Oumar Solet per rinforzare il reparto arretrato, il quale però era assente per infortunio. Osservato speciale, sempre tra i bianconeri di casa, era invece Arthur Atta. Il 23enne centrocampista francese originario del Benin è rimasto in campo 84 minuti, prima di essere sostituito da Gueye, offrendo una prestazione sufficiente.

Forte fisicamente (è alto quasi un metro e novanta, ndr) ma anche tecnicamente, Atta potrebbe far comodo alla mediana di Chivu, destinata a essere rivoluzionata in estate con gli addii di Mkhitaryan, Frattesi e forse Calhanoglu. Il problema principale è il prezzo del cartellino: l’Udinese a gennaio ha rifiutato 20 milioni dal Fulham perché lo valuta non meno di 30 milioni. L’Inter per ora osserva e fa le sue valutazioni.