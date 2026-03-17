Inter, Chivu vuole questi due giocatori per cambiare modulo

Svelate le richieste del tecnico rumeno agli uomini mercato nerazzurri in vista della prossima stagione

È ovvio che Cristian Chivu e tutta l’Inter siano concentrati su questo finale di stagione. C’è uno scudetto, il ventunesimo, da conquistare nelle ultime nove giornate di Serie A. E se possibile anche la decima Coppa Italia. Ma non per questo non si può dare uno sguardo al futuro che, salvo sorprese, vedrà ancora l’allenatore rumeno sulla panchina nerazzurra. Le trattative per il rinnovo sono già state avviate.

Se lo scorso gennaio Chivu ha accettato il fatto che non siano arrivati rinforzi, per il prossimo calciomercato estivo vuole dire la sua. Sia in tema di cessione che, soprattutto, di acquisti. La sua idea è ancora quella di cambiare modulo, passando a quel 3-4-2-1 che aveva in mente quando fu trattato Lookman con l’Atalanta. Ma sappiamo come sono andate le cose. Secondo il Corriere dello Sport, saranno due i giocatori richiesti espressamente.

Non si tratta di nomi nuovi, anzi. Il primo è Manu Kone, centrocampista francese già provato a prendere ad agosto, quando la Roma rifiutò un’offerta da 40 milioni. L’altro è Moussa Diaby, attaccante esterno transalpino che a gennaio sembrava vicino allo sbarco a Milano, ma per il quale non fu trovato un accordo sulla formula con l’Al Ittihad. L’altra idea di Chivu è di passare alla difesa a 4, magari allargando Bastoni a fare il terzino e alzando Dimarco nel ruolo di ala.