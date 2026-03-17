Inter, erede Bastoni: tre piste in Serie A | ESCLUSIVO

Il difensore centrale nerazzurro al centro dei rumors di calciomercato. Il sostituto potrebbe arrivare dal campionato italiano

Le voci su un addio di Alessandro Bastoni a fine stagione stanno prendendo sempre più corpo. Addirittura la Gazzetta dello Sport oggi in edicola identifica nel difensore centrale della Nazionale l’indiziato principale a lasciare l’Inter in estate per fare cassa. Anche più di Marcus Thuram. E il prezzo del cartellino sarebbe calato in maniera drastica: dai 70 milioni di cui si parlava fino a qualche settimana fa, ad appena 50 milioni di euro.

Il suo agente starebbe ricevendo diverse chiamate dal Barcellona e dai club di Premier League. Ma un attimo di calma. Bastoni è concentrato adesso sulla conquista dello scudetto e poi sulla qualificazione ai prossimi Mondiali con l’Italia. Per il futuro c’è tempo e non è detto che si arrivi anche al rinnovo del contratto. Certo il trattamento che gli riservano su tutti i campi con i fischi per il caso Kalulu possono spingerlo a lasciare la Serie A. Come detto nei giorni scorsi, in caso di cessione di Bastoni l’Inter potrebbe virare su Calafiori.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it ci sono anche altre tre piste ‘italiane’ che portano ad altrettanti difensori centrali mancini. Il primo è Alessandro Buongiorno, già seguito prima che sbarcasse al Napoli, dove non sembra essere un pupillo di Conte. Il secondo è Evan Ndicka che la Roma potrebbe sacrificare in caso di mancata qualificazione in Champions. Il terzo è Jhon Lucumì, che potrebbe lasciare il Bologna per fare il salto di qualità in un top club.