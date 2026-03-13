Inter, Calafiori se parte Bastoni: confermata la stima di Chivu

Il Barcellona e il Liverpool insistono per il difensore nerazzurro che potrebbe rimpiazzarlo con il centrale dell’Arsenal

Non si può dire che i fischi stiano condizionando le prestazioni di Alessandro Bastoni. Nelle trasferte contro il Lecce ed il Como e nel derby contro il Milan, il difensore centrale dell’Inter non ha fatto nemmeno una sbavatura, come al solito. Ma non si può nemmeno dire che questo trattamento subito sui campi di Serie A possa fargli piacere. Anche per questo si sono riaccesi i rumors di calciomercato sul suo futuro.

Due club in particolare stanno seguendo Bastoni: il Barcellona in Spagna e il Liverpool in Inghilterra. Per il club nerazzurro non è in vendita, anzi stanno cercando di rinnovargli il contratto. Ma di fronte ad una sua richiesta di andare via e, soprattutto, ad una offerta da 70-80 milioni di euro, in Viale della Liberazione darebbero il via libera alla sua partenza. Anche perché l’eventuale erede ha già un nome e uno cognome.

Si tratta di Riccardo Calafiori, molto apprezzato da Chivu come svelato da Interlive.it nei mesi scorsi. Il centrale mancino classe 2002, secondo il giornalista britannico Simon Phillips, non è soddisfatto del suo minutaggio all’Arsenal e medita l’addio in estate. Il Chelsea vorrebbe farlo restare a Londra e in Premier, ma in caso di chiamata dall’Italia l’ex romanista potrebbe preferire il ritorno in Serie A.