Lautaro in dubbio per la Fiorentina, colpa anche di Isaksen

Chivu potrebbe dover fare a meno del suo capitano anche per la trasferta contro i viola di domenica prossima

La data del 22 marzo era stata segnata in rosso sul calendario dell’Inter. La trasferta contro la Fiorentina valida per la trentesima giornata di Serie A doveva essere l’occasione per rivedere in campo Lautaro Martinez. Il capitano e centravanti nerazzurro è fermo dal 18 febbraio per una distrazione al muscolo soleo della gamba sinistra rimediata nell’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt.

Da qualche giorno Lautaro Martinez ha ripreso parzialmente ad allenarsi ad Appiano Gentile, ma è ancora in dubbio la sua presenza tra i convocati di Cristian Chivu per la trasferta in Toscana. Non si vuole rischiare nulla in vista del rush finale in campionato: forzare il rientro provocando una ricaduta sarebbe deleterio. Anche perché se non giocasse contro i viola di Vanoli, l’Inter potrebbe avere un appiglio per non mandarlo in Nazionale.

Annullata la Finalissima contro la Spagna, l’Argentina potrebbe fare una amichevole in patria e in casa nerazzurra vorrebbero evitargli un volo transoceanico prima del match contro la Roma. Il gol di Isaksen che ha permesso alla Lazio di battere il Milan fa sì che l’Inter conservi 8 punti di vantaggio nella corsa scudetto. Il che significa avere ancora due jolly da giocarsi. E allora niente rischi: Lautaro in campo solo se pronto al cento per cento.