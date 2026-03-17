Maxi offerta per Thuram dall’Arabia, ma lui ne preferisce un’altra

Il centravanti francese dell’Inter non sarebbe convinto di trasferirsi nel campionato saudita e aspetta un’altra chiamata

Marcus Thuram è il giocatore più chiacchierato dell’Inter in questo periodo. Di lui si parla sia per lo scarso rendimento in campo – con l’occasione sciupata contro l’Atalanta che poteva chiudere la partita – sia in chiave futuro. Nella prossima sessione estiva di calciomercato, infatti, proprio l’attaccante transalpino potrebbe essere sacrificato per fare cassa.

C’è una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro nel suo contratto, ma Marotta e il fondo Oaktree potrebbero accontentarsi anche di una sessantina di milioni che sarebbero tutti di plusvalenza. Thuram avrebbe estimatori in Premier League, ma non solo: il quotidiano torinese Tuttosport ieri ha parlato di una maxi offerta in arrivo (o già arrivata) dall’Arabia Saudita per l’ex Borussia Monchengladbach.

Un’offerta che il numero 9 nerazzurro non sembra così intenzionato ad accettare. La Saudi Pro League, con tutti i soldi che può garantire, può attendere. Secondo il sito spagnolo fichajes.net, Thuram sarebbe finito anche nel mirino del Barcellona, alla ricerca dell’erede di Lewandowski. E quella sarebbe una destinazione gradita al centravanti francese: il problema è che i blaugrana hanno problemi finanziari e senza cessioni importanti non potranno dare l’assalto a Tikus.